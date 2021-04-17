Коронавирус в Литве: 1193 новых случая, 12 человек скончались

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1193 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 10 149 молекулярных тестов (ПЦР) и 6487 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 502,5 случая, это значит, что Литва входит в "черную" зону. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 232 829 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 211 306 человек, декларированы 167 198 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 13 132 человек, декларированное число больных составляет 57 240.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончался 3751 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7604 смерти.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!