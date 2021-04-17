Исключения из правил изоляции можно найти ЗДЕСЬ.

Список пораженных стран объявляют каждую пятницу, вступает он в силу с понедельника и действует неделю.

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