Обновлен список пораженных стран, вернувшимся из трех придется изолироваться

ru.DELFI.lt

С 19 апреля жесткие условия изоляции будут применяться к приезжающим в Литву из Аргентины, Чили и Пуэрто-Рико, а в отношении приезжих из Бельгии, Палестины и Сейшельских островов будут действовать обычные условия изоляции.

Статьи по теме: