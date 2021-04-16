МИД: послу России в Литве заявлено о неодобрении проводимой РФ политики

В пятницу в МИД Литвы был вызван посол России в Литве Алексей Исаков - ему было заявлено о неодобрении Литвой проводимой Москвой внешней политики и нарушений прав человека.

"На встрече была выражена глубокая обеспокоенность Литвы стягиванием российских войск к границам Украины и в нелегально аннексированный Крым, покушением на отравление российского оппозиционера Алексея Навального, а также его незаконным тюремным заключением, агрессивной и вредоносной деятельностью России и ее неприемлемым поведением в международном пространстве, включая кибернетические атаки, вмешательство в выборы США и других стран, а также финансированием деятельности, направленной против военных США в Афганистане", - информирует министерство.

Украина обвиняет Россию в стягивании к восточной границе и в аннексированный Крым тысяч военных. Сообщения о концентрации сил появились после того, как на Востоке Украины начались кровопролитные столкновения с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Москва, в свою очередь, утверждает, что дислоцировала своих военных вдоль западной границы для учений, реагируя на представляющие угрозы действия НАТО.

Белый дом на прошлой неделе сообщил, что российских военных у границы с Украиной сейчас дислоцировано больше, чем когда-либо с 2014 года, когда разгорелся конфликт после захвата Москвой полуострова Крыма.

Украина борется с пророссийскими сепаратистами в восточной части страны с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым.

Киев и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов оружием и военнослужащими. Москва обвинения отрицает.

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии Габриэлюс Ландсбергис, Эдгарс Ринкевичс и Эва-Мария Лийметс в четверг побывали в Киеве, чтобы проявить солидарность в условиях нарастания напряженности с Россией.

В частности, США в четверг объявили экономические санкции в отношении России и указали, что высылают 10 российских дипломатов из-за вмешательства Кремля в выборы в США, крупной кибернетической атаки и другой враждебной деятельности.

Чуть позже подобный шаг предприняла и Польша, которая объявила о высылке трех российских дипломатов из-за, как утверждает Варшава, "враждебных действий" Москвы.

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