О смерти 44-летнего исполнителя стало известно 14 апреля. По словам близких, причина смерти - сердечная недостаточность. прощание будет длиться до 14 ч. в субботу.
Похороны состоятся в Лебартай (Клайпедский район).
В зале, где стоит гроб, играют хиты исполнителя. У гроба стоит символический велосипед, который напоминает об известной песни Остапенко.
Семья покойного благодарна всем поклонникам таланта Эугениюса за теплые слова и поддержку.
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