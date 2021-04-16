Премьер: у ЕК нет претензий к плану стимулирования экономики Литвы

После того, как президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал планы Литвы по использованию 2,2 млрд евро помощи Евросоюза, предназначенной для восстановления экономики страны после пандемии, премьер Ингрида Шимоните заявила, что у Еврокомиссии нет претензий к Литве по реформам.

"Я не знаю, с кем говорил президент в европейских ведомствах, не имею понятия. Я сама говорила с вице-президентом Маргрете Вестагер, с ней также говорила и министр финансов, идут и рабочие дискуссии", – сказала премьер журналистам в пятницу.

"Насколько мне известно, по реакциям Комиссии, у нее нет к нам претензий по поводу реформ, которые планируется финансировать на эти средства", – сказала она.

Статьи по теме: Президент подверг критике подготовку к финпомощи ЕС в объеме 2,2 млрд евро

Премьер отметила, что Фонд оживления и повышения мощи экономики предназначен для реализации правительственной программы, и для намеченных в ней мер в сфере трансформации образования, здравоохранения, по снижению социальной отчужденности, повышению доли "зеленой" и "цифровой" экономики.

По словам министра финансов Гинтере Скайте, план включал согласование и социальными партнерами, но пока не предавать его гласности просила сама Еврокомиссия для того, чтобы не формировались необоснованные ожидания.

"По моему личному мнению, секторные презентации были, было согласование с социальными партнерами, но презентация интегрированного плана согласовывалась с Еврокомиссией, нас попросили не представлять интегрированный план до тех пор, пока нет конкретного согласования по всем реформам, которые мы реализуем за счет этого финансового источника", – сказала Г. Скайсте на презентации плана в пятницу.

На "зеленую реформу" планируется выделить 823 млн евро (37% средств), на внедрение цифровых технологий – 445 млн евро (20%), сфере образования – 311 млн евро (14%), на здравоохранение – 267 млн евро (12%), для рынка труда и социальной вовлеченности – 111 млн евро (5%), на инновации и науку – 200 млн (9%),а на повышение эффективности госсектора – 67 млн евро (3%).

В четверг президент Гитанас Науседа заявил, что дискуссии по плану идут "за закрытыми дверями", а "из ведомств Европы приходят достаточно плохие отзывы о том, что уже было представлено".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!