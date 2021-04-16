Рядом с Гарюнайским рынком появится новый магазин Lidl

Немецкая сеть розничной торговли Lidl на участке около Гарюнайского рынка (ул. Гарюну, 48) начала строительство нового магазина. Читатель портала MadeinVilnius.lt обратился в редакцию с вопросом, не включен ли этот участок земли в охраняемую зону, законно ли строительство. Вильнюсский муниципалитет указал, что в соответствии с имеющейся информацией, детальный план разрешает строить на этом участке коммерческуй объект.

"Сейчас работают над двухуровневым транспортным узлом на ул. Гарюну, осуществляют первый этап работ. Этот проект не включает расширение соединительных дорог, это не обсуждалось. Второй этап - двухуровневый перекресток с ул. Куро", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Виргиниюс Паужа.

В этом месте останется трехполосная дорога с полосами ускорения. Светофор упразднят, построят виадук.

В ходе реконструкции дороги A1 были упразднены остановки общественного транспорта "Гарюнай". По данным МП Susisiekimo paslaugos вопрос курсирования общественного транспорта в этом месте сейчас решают, однако для безопасности всех участников движения оборудование остановок там не рекомендуется.

"До сих пор на остановке "Гарюнай" останавливались автобусы 28 маршрута, по подсчетам, на них выходили/входили 8 пассажиров. Просьба пользоваться другими близлежащими остановками. Автобусы, направляющиеся в Григишкес, останавливаются на остановке Каунасское шоссе (Kauno plentas), на ул. Гарюну, а в направлении Вильнюса - на остановке Торговая база (Prekybos bazė), рядом с торговым центром. С остановки Каунасское шоссе в город едут автобусы 20, 29, 59, 62, 68", – сообщает миниципальное предприятие.

Рядом с новым магазином планируют оборудовать небольшой парк. Парковка разместится в центре и в восточной части участка.

Žygimantas Gedvila, BNS

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