Службы в храмах Литвы вновь будут проходить в присутствии верующих

С воскресенья службы в католических храмах всех самоуправлений Литвы будут проходить при участии верующих, сообщила в пятницу Конференция епископов Литвы.

По ее сообщению, службы возобновляются "с учетом повышения количества людей, привитых и получивших иммунитет, а также решений вновь открыть различные учреждения".

В связи с выросшим в стране количеством новых случаев за 14 дней в некоторых районах страны мессы проводились без физического присутствия верующих.

Как отметила Конференция епископов, и далее в храмах остается обязательным соблюдение дистанции между молящимися, чтобы на одного человека приходилось не менее 15 кв. метров площади храма.

"Верующие обязаны и далее носить защитные маски, дезинфицировать руки и соблюдать прочие требования безопасности. В отдельных епископствах могут устанавливаться и дополнительные требования", – говорится в сообщении.

По причине пандемии коронавируса службы в присутствии верующих в Литве были остановлены 16 декабря, однако с середины февраля в большинстве самоуправлений они были возобновлены.

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