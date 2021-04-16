Премьер Литвы не исключает досрочное открытие рынков при соблюдении дополнительных мер безопасности

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает, что в том случае, если представители рынков и эпидемиологи Минздрава придут к соглашению о принципах более жесткого контроля, можно будет обсудить досрочное открытие павильонов на рынках.

"Поскольку все люди перед выходом на работу должны сдать тесты, весь план послаблений был растянут на две недели, вчера на заседании было достигнуто соглашение, что если представители ассоциации с эпидемиологами Минздрава договорятся о каком-то дополнительном плане более жесткого контроля, быть может, мы могли бы обсудить их открытие и раньше", – сказала Шимоните.

Правда, она акцентировала, что все зависит от возможностей тестирования.

"Когда ежедневно тестируют 20 000 человек, еще 1000 или 2000 - немалое количество", – сказала премьер.

Правительство в четверг решило с понедельника разрешить работу торговым центрам, правда, они будут закрыты в выходные дни.

Между тем, по нынешним планам, торговые точки на рынках будут открыты 3 мая.

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