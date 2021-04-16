Коронавирус в Литве: 1088 новых случаев, 7 человек скончались

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1088 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 11 тыс. 58 молекулярных тестов (ПЦР) и 7629 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 493,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 231 тыс. 601 случай COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 209 тыс. 538 человек, декларированы 165 тыс. 478 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 13 тыс. 706 человек, декларированное число больных составляет 57 тыс. 766.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3739 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7578 смертей.

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