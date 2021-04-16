У вернувшегося с Тенерифе в Литву гражданина возник вопрос: достаточно ли такого контроля

Для возвращающихся из-за границы в Литву граждан сейчас введен ряд ограничений, однако один из вернувшихся с Тенерифе путешественник (имя и фамилия редакции известны) считает, что этого недостаточно. Он считает, что существуют лазейки, поэтому есть те, кто скрывает свои данные.

Мужчина рассказал, что прилетел с Тенерифе 26 марта. В соответствии с действующими требованиями он сдал тест на Тенерифе и заполнил анкету на сайте Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).

"Оба этих документа в формате pdf были у меня в телефон, их проверил работник аэропорта во время регистрации на рейс. Проверяли безо всякого оборудования, не было никаких сканеров QR или BAR кодов. Кстати, такой же была проверка и в Вильнюсе перед вылетом", – заметил он.

По словам мужчины, в Вильнюсе тоже не было никаких дополнительных проверок. В тот день, по его словам, с Тенерифе прилетели два полных самолета.

"Если в Вильнюсском аэропорту такая ситуация всегда, то возникает вопрос, как контролируют привозные случаи ковида/штаммы? Большая часть путешественников - молодежь, для них не проблема изменить кое-какие данные в документе pdf-формата, если QR не считывают, такой документ можно подделать. А это позволит не заполнять анкету НЦОЗ и избежать изоляции", - рассказал мужчина.

По его слова, то же самое и с тестом на COVID-19. Как можно проверить подлинность сертификата безо всяких приборов?

"Надеюсь мои замечания помогут ответственным службам оценить положение и предпринять необходимые действия по управлению пандемией COVID-19", - выразил надежду читатель портала.

Специалисты НЦОЗ указали, что согласно приказу министра здравоохранения они проверяют только пассажиров незаказных рейсов.

"Обращаем внимание на то, что перевозчики обязаны гарантировать, чтобы все пассажиры заполнили анкеты и получили отрицательный тест на ковид. То, что специалисты НЦОЗ не проверяют каждого пассажира, не означает, что пассажиры могут не соблюдать действующие правила", - указано в ответе.

"Тем, у кого возникнет идея подделывать такие документы, напоминаем, что за предоставление неверной информации грозит административная и уголовная ответственность", - сказано в ответе.

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