После объявленных послаблений эксперт прогнозирует рост числа заболевших до 3000 в день

Вполне вероятно, что Литва в ближайшее время вернется в "черную зону", а после объявленных послаблений в начале мая будут фиксировать по 3000 новых случаев в день, таким прогнозом поделился профессор Вильнюсского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас.

"Вероятно, что завтра утром мы услышим о том, что количество новых случаев за последние 14 дней на 100 000 жителей превысило 500, это означает, что страна возвращается в "черную зону". Ну, может в пятницу этого еще удастся избежать, но в субботу мы уже точно будет там, где в последний раз были 30 января", – писал профессор в фейсбуке.

По его словам, сейчас в больницах лежат 958 больных COVID-19 пациентов, столько их было на первой неделе февраля.

"Самый хороший показатель тут был 750 больных - 15–21 марта. Сейчас на 20% больше. В реанимации у нас 104 пациента с COVID-19. Это также практически февральский показатель. А в марте было 80. Тоже +20% с верхом", – заметил Станкунас.

Он надеется, что при хороших темпах вакцинации иммунитет в обществе будет достигнут только в июле, но в ближайшее время суточный показатель заболеваемости может значительно подскочить.

"Ситуация сейчас такая. Но после принятых правительством решений от карантина остался только огрызок. По датам расписаны разного рода послабления. Если подходить к вопросу чисто математически, то эти послабления должны принести рост числа новых случаев. Это должно привести к 3000 новым случаям COVID-19 в день к началу мая", – прогнозирует эксперт.

"Массовое тестирование помогает контролировать процесс, но не так, как нужно для достижения никаких показателей. Вакцинация еще не будет работать так хорошо. Если взглянуть на опыт Израиля, то нам надо привить хотя бы 40% жителей. Мы еще на полпути и даже по самым оптимистичным прогнозам достигнем этого показателя в конце мая или в начале июня. Тогда вакцинация поможет нам избежать массовой госпитализации, меньшей нагрузки на систему здравоохранения, меньшего числа смертей", – сказал он.

Станкунас признал, что с беспокойством ждет, что будет через пару недель.

"Мы наверное не найдем ни одной страны, где при показателе +500 / 100 000 жителей и положительном росте начали бы делать послабления. Правительство поступает безответственно? – Не думаю. Может, слишком смело? – Хм... возможно", – писал профессор.

"Литва, выбрав такой путь, демонстрирует большую смелость. Но в то же время и доверие гражданам. Я давно говорил, что пандемию преодолевают не политики, не эксперты, а рядовые люди... Я очень прошу, давайте докажем, что мы не только смелые, но и ответственные", – просил он жителей.

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