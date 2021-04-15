В Литве предлагают узаконить перевод зарплаты на счет в банке

В Трудовой кодекс Литвы хотят внести установку, согласно которой все выплаты, связанные с трудовыми отношениями, должны переводить на счет работника.

Такую поправку зарегистрировали депутаты из разных фракций: Миколас Маяускас, Симонас Гентвилас, Альгирдас Сисас, Лауринас Кащюнас, Томас Томилинас Лукас Савицкас, Альгирдас Буткявичюс, Раса Будбяргите, Жигимантас Павилёнис и Юстас Джюгялис.

По их словам, оплата за труд должна быть безналичной, работодатель должен переводить деньки на указанный работником счет.

По мнению депутатов, которые представили эту поправку, благодаря ограничению наличного расчета уменьшится количество случаев наличного расчета, уменьшатся масштабы "теневой" экономики.

Сейчас в ТК указано, что за труд должны платить деньгами. Это значит, наличными или переводом денег на счет.

Предлагается, чтобы принятая поправка вступила в силу с 1 января 2022 года.

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