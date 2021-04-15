Арунас Бубнис: я бы добивался восстановления подорванного престижа Центра исследования геноцида

Возглавив Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГРЖЛ), историк Арунас Бубнис ставил бы целью восстановить "подорванный в последнее время престиж" центра, нормализовать атмосферу в нем.

"Если я буду назначен генеральным директором центра, то буду стараться, чтобы наше учреждение не только восстановило подорванный в последнее время престиж, но и трансформировалось, росло, стало авторитетным в глазах литовского общества и зарубежных коллег и партнеров", - сказал А. Бубнис в четверг в Cейме.

По его словам, в случае своего назначения он прежде всего постарался бы "нормализовать атмосферу на месте работы, сплотить разобщенный коллектив, вернуть учреждение в нормальную рабочую колею".

Кандидат в главы ЦИГРЖЛ также сказал, что постарается "развеять и опровергнуть искусственно созданное противостояние ученых центра с общественными организациями, восстановить атмосферу доверия и деловое сотрудничество с организациями политзаключенных, ссыльных, партизан, пострадавших от оккупационных режимов".

Историк А. Бубнис работает в центре с 2009 года, сейчас он возглавляет "Департамент исследований".

Несколько недель назад Cейм уволил с должности директора центра Адаса Якубаускаса.

Решение предложить Cейму уволить директора ЦИГРЖЛ правление парламента приняло после проверки, проведенной специальной рабочей группой. В заключении группы говорится, что А. Якубаускасу не удается обеспечить слаженную работу учреждения, возникает противостояние, а публичное обсуждение ситуации в центре подрывает деловую репутацию учреждения.

А. Якубаускас отмел обвинения и назвал увольнение необоснованным и политически мотивированным.

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