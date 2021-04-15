Если абитуриенты успешно вернуться в школы, то планируется возврат и других учеников

Если возвращение абитуриентов в школы в мае будет проходить слаженно, то будет рассмотрено и возвращение прочих учеников, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Если третьего мая будет слаженно осуществляться возвращение абитуриентов в школы, тогда можно будет реалистично говорить и о возвращении классов между начальной школой и выпускниками", – сказала премьер.

Она подчеркнула, что обсуждение этого возможно, поскольку правительство нашло "решения в сфере информационных технологий" для регистрации школьников, а министры здравоохранения и образования упростили процедуру тестирования для школьников и разрешили им самим брать мазки – это ускорило процессы.

В среду правительство договорилось об условиях возвращения абитуриентов в школы, а окончательно это решение планируется принять в четверг.

Премьер отметила, что часть руководителей школ, учителей и школьников сомневались в этом решении, заявив, что это, кроме прочего, нарушит устоявшуюся рутину обучения, но "основная часть людей считала, что следует вернуть абитуриентов в школы".

"Поскольку абитуриентов ждут и экзамены, консультации, следует немного систематизировать знания, структурировать все, что выучено. Поэтому мы все же решили, что тот ущерб, который может иметь место в связи с изменением рутины в течение нескольких недель, принесет меньше возможной пользы", – пояснила глава правительства.

Она признала, что в возврате абитуриентов были сомнения еще и потому, что в школы они вернуться всего лишь на месяц, когда для учеников 5-10 классов это обучение в школе длилось бы несколько дольше, то есть уроки будут проходить еще и в июне.

Абитуриенты не ходят в школу с середины декабря прошлого года, когда были ужесточены карантинные правила. Несколько недель назад им позволили вернуться к контактным консультациям. В данный момент в классы вернулась лишь большая часть учеников начальных классов.

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