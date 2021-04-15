"Серьезно об удаленной работе речь не идет, мы перешли к живым заседаниям, очень надеюсь, что так сможем работать и далее, разве что ситуация резко ухудшится, но я не думаю, что так произойдет. Полагаю, что так мы будем работать и дальше в течение всей весенней сессии", – сказала спикер в четверг журналистам.

В начале весенней сессии заседания Сейма проходили удаленно, однако в конце марта парламент вернулся к работе в зале заседаний, поскольку у политиков появилась возможность прививаться препаратом AstraZeneca.

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Руководство страны, министры, часть депутатов привились AstraZeneca, поощряя население вакцинироваться этим препаратом. Вакцинация препаратом этого производителя приостанавливалась на короткое время по причине выявленных редких случаев тромбоэмболии у привитых людей.

Согласно данным, которые ранее предоставила В. Чмилите-Нильсен, привились или изъявили желание привиться более 90 членов Сейма из 141. Некоторые политики переболели COVID-19, также некоторые из них были привиты раньше, попав в приоритетные группы по возрасту или состоянию здоровья.

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