В Литве открывается самая большая ярмарка подержанных детских вещей Mamų mugė

В Литве в 9-й год проходит ярмарка подержанных детских вещей Mamų mugė, на которой за небольшую плату можно приобрести детскую одежду, игрушки и технику.

Основатель традиционной ярмарки, которая проходит два раза в год, Юрга-Барбора Яунишкене сказала, что в этом году из-за карантина готовились к разным сценариям, сейчас главное для организаторов - защита покупателей.

В этом году на ярмарке кроме детской одежды появится отдел одежды для взрослых и отдел разных бытовых предметов.

"На этот раз на ярмарке за символическую плату можно будет приобрести машинку для приготовления макарон, фондюшницу и даже книги", – сказала Яунишкене.

Ярмарка будет работать 16-25 апреля в Вильнюсе, в Gariūnų verslo parkas, а с 22 апреля по 1 мая в Каунасе, в Žalioji galerija.

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