В Литве действует новый порядок: покупатель автомобиля получит специальный код

Для защиты покупателя от возможного обмана в Литве начнет действовать система учета владельцев транспортных средств.

С 1 мая в Литве вступают в силу изменения к закону о безопасности автомобильного движения на дорогах и к кодексу об административных правонарушениях. Цель поправок - защита жителей от мошенничества в сфере торговли автомобилями, защита прав покупателей.

"Наша цель – безопасность владельца и борьба с тенью. Мы надеемся, что это побудит к формированию цивилизованной и прозрачной традиции торговли транспортными средствами и их деталями, до минимума снизит масштабы "теневой" торговли, а покупатели могут быть уверены в надежности сделки", – сказала глава МВД Агне Билотайте.

На пресс-конференции в четверг Билотайте заметила, что до сих пор в большей части сделок фиксируется наличный расчет.

"Это позволяет скрыть реальную стоимость сделки, не платить налоги", – заметила она.

Сообщется, что опыт Латвии, где уже действует система регистрации, показал, что за первый год количество уплаченных налогов в этой сфере выросло на 27,2 млн. евро.

В новой системе будут фиксировать владельцев автомобилей, у каждого владельца будет уникальный код.

Продать и зарегистрировать автомобиль можно будет лишь при наличии такого кода.

Отныне смена и регистрация владельца автомобиля будут двумя разными процессами. Во-первых, каждый раз при смене владельца будет выдаваться новый код. Во-вторых, только тот, у кого есть этот код, сможет зарегистрировать автомобиль на свое имя.

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