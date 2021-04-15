В Вильнюсе планируется строительство необычного небоскреба

В сентябре прошлого года портал MadeinVilnius.lt сообщал о том, что компания Eastnine намеревается построить в Вильнюсе первый офисный центр из дерева. Шведская инвестиционная компания Eastnine, которой уже принадлежит комплекс 3 burės сообщила, что новое здание появится рядом с первым объектом.

Портал Made in Vilnius интересовался вопросом осуществления проекта.

"Компания в своей заявке отметила, что планирует построить первый в Литве небоскреб из дерева. (...) Сейчас проводят исследования, анализируют пространственные возможности холма, оценивают потребность в подобном объекте, от результатов этих действий будет зависеть дальнейший ход проекта", – сказала Made in Vilnius представитель Eastnine Lithuania Наталия Монкявичене.

Компания Eastnine Lithuania обратилась в муниципалитет по вопросу изменения детального плана ул. Львово, Гедрайчу и Крокувос. Напомним, что на этом участке можно строить высотное здание над паркингом.

Удалось выяснить, что работающее над проектом ЗАО Senojo miesto architektai получили время до конца 2023 года на подготовку всех необходимых документов для проекта нового здания, который в первую очередь представят главному архитектору столицы, а потом с ним уже ознакомят общество.

Пока не ответили на вопрос, какой высоты будет новое здание, но если руководствоваться моделью 3D, на которой за центром 3 burės видно здание, можно предположить, что оно будет выше существующих. Однако конкретная высота выяснится после анализа пространственной структуры урбанистического холма.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!