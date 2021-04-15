"Я не думаю, что такой вариант (вторжение – BNS) может быть исключен", – сказал Ландсбергис журналистам в аэропорту.
По его словам, в последнее время рейтинги российского президента падают, поэтому "бряцание оружием" может быть попыткой "мобилизации электората".
Визит солидарности в Киев Ландсбергис нанесет вместе с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии – Эдгаром Ринкевичем и Эвой-Марией Лийметс.
В Киеве министры балтийских стран встретятся с главами Украины, другими высокопоставленными политиками.
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