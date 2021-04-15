Глава МИД Литвы не исключает возможность вторжения России в Украину

Нельзя исключать возможность вторжения России в Украину, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В четверг он отправляется с визитом солидарности в Киев.

"Я не думаю, что такой вариант (вторжение – BNS) может быть исключен", – сказал Ландсбергис журналистам в аэропорту.

По его словам, в последнее время рейтинги российского президента падают, поэтому "бряцание оружием" может быть попыткой "мобилизации электората".

Визит солидарности в Киев Ландсбергис нанесет вместе с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии – Эдгаром Ринкевичем и Эвой-Марией Лийметс.

В Киеве министры балтийских стран встретятся с главами Украины, другими высокопоставленными политиками.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!