В среду он получил заверения по поводу дополнительного количества вакцин от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в целом Евросоюз получит о этого производителя почти 50 млн дополнительных доз.
"Это означает, что мы сможем раньше привить столько людей, сколько проживает в Клайпеде, Шяуляй и Алитусе вместе взятых", – написал Г. Науседа в на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
До сих пор Литва получила в целом более 806,5 тыс. доз вакцин от COVID-19 разных производителей, первой дозой уже привиты почти 509 тыс. человек, двумя – 193 тысячи.
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