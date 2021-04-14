Министр: Rail Baltica должна проходить через Вильнюсский и Каунасский аэропорты

Железнодорожная колея европейского типа Rail Baltica должна быть продолжена до Вильнюсского и Каунасского аэропортов, а не проходить рядом с ними, утверждает министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

"Уже сейчас много пассажиров, которые следуют между Вильнюсом и Каунасом, выбирают поезд по причине большей скорости и удобства сообщения, поэтому мы продолжаем дискуссии о том, что должны сделать с учетом потребностей и ожиданий этих городов, чтобы поездка до аэропортов страны была проще и удобнее", – отметил М. Скуодис, обсудивший эту идею во вторник с представителями двух городов, железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai и аэропортов.

В данный момент выбраны четыре альтернативы прокладки Rail Baltica между Вильнюсом и Каунасом, в этом году из них будет выбрана одна.

Rail Baltica позволит Балтийским странам влиться в Европейскую железнодорожную сесть. В Латвии, Литве и Эстонии будет проложено 870 км. скоростной электрифицированной железнодорожной линии европейского стандарта, по которой поезда смогут следовать на скорости до 249 км в час. Проект планируется завершить к концу 2026 года.

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