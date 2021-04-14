"Паспорт возможностей" получили бы переболевшие, привитые и сдавшие тест

В среду Министерство экономики и инноваций Литвы представило идею "паспорта возможностей". Предлагается, что его выдавали бы привиты, переболевшим и людям с отрицательным тестом. Правда, сколько будет действовать такой тест, пока неясно.

По словам министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте, предлагается, что за тесты будет платить государство.

"Чтобы обеспечить равные права", – сказала она.

Организовать тестирования должны муниципалитеты – тестирование проводили бы в специальных мобильных пунктах с помощью быстрых тестов.

В свою очередь премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратила внимание на то, что дополнительное тестирование людей без симптомов - непростое дело.

"Если мы говорим о тесте, как возможности, надо договориться о времени действия результата", – сказала она. По словам премьера, государство может позаботиться о тестах на антигены.

"Что касается срока действия, в Дании это 72 ч. Поскольку мы слышали скептическое мнение экспертов, можем говорить о 48 ч. Хочу подчеркнуть, что мы, как инициаторы и лично я, думаю, что без теста этот паспорт не выполнит задачу, которую мы ставим", – заметила Армонайте.

Министр финансов Гинтаре Скайсте обратила внимание на то, что компромиссным решением было бы выделение бесплатных тестов.

Советник премьер-министра Римантас Жилюс сказал, что "паспорт возможностей" будет действовать только пока не начнет действовать европейский сертификат.

У контролеров, по его словам, будет три возможности - визуально увидеть паспорт, попросить у человека документ удостоверения личности или с помощью смартфона считать QR-код паспорта – чтобы убедиться в том, что он подлинный.

Министерство должно обсудить технические и юридические нюансы вопроса и найти решение по вопросу тестирования.

По словам Шимоните, технически надо подготовиться к началу мая.

Во вторник Армонайте сказала, что "паспорт возможностей" будет создан на базе Центра регистра и e.sveikatа, подготовиться к его запуску можно в течение двух недель.

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