Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что в среду правительство только обсуждает возможные послабления, потом юристы подберут корректные формулировки и решение будет принято 15 апреля.
"Часть откроется с понедельника, другая часть - с 3 мая, но сначала торговые центры не будут работать по выходным", – сказала премьер.
Карантин в Литве планируют продлить до 31 мая.
Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что откроют многие сферы: рестораны и другие заведения общепита, магазины, спортклубы, культурные учреждения, спортивные и другие мероприятия.
Правительство говорит об открытии бизнеса. В соответствии с планами, магазины в торговых центрах откроются в понедельник, перед следующими выходными откроют уличные кафе. На следующей неделе откроются спортклубы, а торговые точки на рынках - с 3 мая.
По данным главы Минздрава Арунаса Дулькиса, позже разрешат работы рыночных торговцев и других мест торговли. Каждое послабление будет сопровождаться правилами работы.
По словам Дулькиса, в выходные будут работать только продовольственные магазины, ветеринарные магазины, магазины оптики, аптеки, цветочные магазины.
По словам министра, рестораны, кафе и другие заведения общепита смогут работать с 7 до 21 ч., за одним столиком смогут сидеть только два человека или члены одной семьи.
"Разрешат работу кинотеатров, только будет ограничено количество посетителей", – заметил он. По словам Дулькиса, планируют разрешить проведение мероприятий в помещениях и на открытом пространстве с участием не меньше 50 человек. Но пока никакие даты не названы.
"Чтобы люди вели более активный образ жизни, планируется открыть спортклубы, разрешить групповые тренировки", – заметил министр.
Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сказала, что торговля будет открыта поэтапно, чтобы дать время на подготовку и тестирование работников.
Премьер Ингрида Шимоните сказала, что дальнейшие послабления будут зависеть от эпидемиологической ситуации.
"Очевидно, что некоторые послабления уже назрели и их предлагают. Будут установлены требования безопасности. Дальнейшее открытие будет зависеть от эпидемиологической ситуации, от возможностей, которые предоставит "паспорт возможностей", – сказала премьер.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!