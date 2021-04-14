Армия Литвы получила в помощь от США гранатометы M72 LAW

В среду Соединенные штаты Америки передали Литовской армии в качестве помощи одноразовые ручные противотанковые гранатометы M72 LAW стоимостью 10 млн долларов.

Армии почти 40 стран используют эти вооружения, они также прошли проверку в операциях в Ираке и Афганистане, в прочих военных конфликтах. Гранатометы будут распределены между подразделениями Добровольческих сил Литовской армии, новейшим вооружением будут обеспечены отряды пехотинцев.

Как сообщила армия, в церемонии передачи, состоявшейся в штабе Батальона им. Великого князя литовского Гедиминаса в Вильнюсе, приняли участие министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, посол США в Литве Роберт С. Гликрист, командущий Вооруженными силами Литвы (ВС) Вальдемарас Рупшис, прочие представители военного руководства.

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"Я очень рад возможности сегодня быть в штабе Батальона им. Великого князя литовского Гедиминаса вместе с послом США, командующим ВС Литвы, литовскими военными. Я благодарю США – стратегического партнера Литвы - за поддержку в развитии ВС Литвы. Инвестиции США в укрепления наших мощностей свидетельствуют о том, что Литва остается важным приоритетом оборонной политики США", – заявил на церемонии А. Анушаускас.

Как отметил командующий ВС Литвы, В. Рупшис, эта помощь легкими гранатометами укрепила "подразделения территориальной обороны, усилила их боевую и военную мощь, придала потенциал для решительных, эффективных действий территориальный обороны".

"Помощь США укрепляет ряды Добровльческих сил, сухопутных сил, литовской армии, и таким образом обеспечивает более эффективную оборону и сдерживание врага", – цитируются в пресс-релизе слова генерал-лейтенанта.

По сообщению армии, M72 LAW дополнят используемые сейчас пехотинцами шведские гранатометы Carl-Gustav и одноразовые гранатометы AT-4. Калибр и дальность выстрела новых легких гранатометов ниже, однако, они значительно более легкие и компактные, что особо важно для тактики Добровольческих сил.

По словам командующего Добровольческими силами, полковника Дайнюса Пашвенскаса, это вооружение значительно повысить огневую мощь отрядов легкой пехоты.

"Пробивная сила новых гранатометов достаточно велика, поэтому на расстоянии 200–300 метров можно эффективно уничтожать бронированную и небронированную технику, бункеры и прочие уличные инженерные укрепления. По причине небольшого веса и быстрой готовности к бою они удобны в использовании, один военный может нести более чем один гранатомет. Новыми гранатометами будет обеспечено и подразделение разведчиков", – сказал Д. Пашвенскас.

Американская армия также ознакомила инструкторов Добровольческих сил с использованием этих учебных и боевых гранатометов.

США являются стратегическим партнером Литвы в обеспечении безопасности страны и Балтийского региона, Литва закупает у США и прочие вооружения и военную технику.

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