Оба медика уже привиты двумя дозами вакцины в январе, в декабре прошлого года они переболели вирусом. Кроме того, у них в крови есть достаточно антител.

Факт заболевания выявлен во время профилактического тестирования. Правда, по недавно принятому распоряжению министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, таких людей даже не должны тестировать.

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"Тестировали весь коллектив, поскольку ситуация в районе ухудшается. По нынешним законам, переболевших или привитых двумя дозами людей, в течение 180 тестировать необязательно. Раньше срок составлял 90 дней", – сказала ВРИО главы Лаздийской больницы Алдона Таландзявичене.

У обоих врачей нет никаких симптомов, эти люди изолированы. Однако члены их семей не изолированы.

"Их не изолировали, поскольку они привиты и переболели", – сказала представитель Алитусского отделения Национального центра общественного здравоохранения Далите Некрашявичене. По ее словам, порядок изоляции изменен недавно.

"Заболевшие привитые врачи - это пример коварства этого заболевания, нельзя забывать о средствах защиты – социальной дистанции, отказа от собраний, дезинфекции рук, поверхностей. Важно тестироваться, а главный фактор, который снижает риск – вакцинация, поэтому призываю прививаться", – сказала Некрашявичене.

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