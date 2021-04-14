Представители санатория Belorus обратились к премьер-министру и президенту Литвы

Представители друскининкайского санатория Belorus, который столкнулся с европейскими санкциями, решили обратиться к руководителям Литвы с просьбой об упразднении санкций. Инициаторы обращения сказали, что больше 6000 человек подписали обращение к президенту и премьер-министру Литвы, а также к парламентским фракциям, с просьбой снять, по их мнению, незаконные ограничения и разрешить дальнейшую работу санатория – лечение больных детей из Беларуси.

По словам представителей Belorus, в сложившейся ситуации (работникам не платят зарплаты, нет возможности оплатить необходимые счета) виноват МИД Литвы. Поэтому в среду утром представители санатория установили у МИДа плакат с надписью "Министр Г.Ландсбергис, не лишайте работы 400 человек!!! Позвольте работникам ПУ Санаторий Belorus делать свою работу – лечить детей-инвалидов".

Директор санатория Илья Епифанов сказал, что зарплаты не могут выплатить из-за нехватки средств на счетах санатория, а получить деньги из Беларуси не дает именно МИД Литвы.

По словам директора, санаторий несколько раз обращался в МИД, но ответа не получил. Однако МИД с такой позицией не согласен и сожалеет, что белорусский режим использует этот санаторий в целях пропаганды.

"МИД в январе дал разрешение на выплату зарплаты работникам санатория, в марте и в ближайшее время решается вопрос других выплат. Мы сожалеем, что санаторий до сих пор не использовал эту возможность. Похоже, режим использует санаторий в целях пропаганды, а благосостояние работников никого не волнует. Граждане Литвы, работающие в санатории, должны это понять", – сказала пресс-секретарь министра Витауте Шмайжите.

Вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас в марте сказал, что МИД сделал в марте исключение и разрешил выплатить зарплаты работникам за январь, оплатить коммунальные услуги и вернуть долг магазину Noriu noriu. Он подчеркнул, что это было сделано в рамках действующего в ЕС регламента. По словам Адоменаса, если санаторий представит необходимые документы, то ему разрешат выплатить работникам зарплаты и за февраль.



работники санатория уверяют, что зарплату за январь они не получили.

Напомним, что банк Swedbank в декабре заморозил счета санатория Belorus, после того как ЕС ввел дополнительные санкции в отношении белорусского режима.

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