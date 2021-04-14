Коронавирус в Литве: 1284 новых случая, скончались 4 человека

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1284 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 12 тыс. 458 молекулярных тестов (ПЦР) и 7223 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 471,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 229 тыс. 260 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 208 тыс. 123 человека, декларированы 164 тыс. 174 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 12 тыс. 843 человека, декларированное число больных составляет 56 тыс. 792.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3718 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7536 смертей.

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