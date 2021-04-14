Врач сказала, что причину смерти она комментировать не может, но непохоже, чтобы это была реакция на прививку.
"Это не был анафилактический шок, это не тромбоэмболия", – сказала главврач, заметив, что в документах указано, что у мужчины было много разных болезней, он получил травму.
Мужчина скончался в поликлинике. Как положено, 15 минут после прививки он находился под наблюдением, потом оделся и готовился покинуть здание. Его реанимировали в поликлинике, но тщетно.
Во вторник в Клайпеде прививались все лица старше 65 лет, поэтому у здания поликлиники стояла большая очередь пожилых людей. Всего во вторник привиты 670 человек.
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