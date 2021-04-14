Новые рейтинги: медовый месяц закончился, начался новый период

Медовый месяц для Союза отечества и Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) завершился. Какое-то время избиратели концентрировались на ушедшей, а сейчас связывают свои ожидания с теми, кто находится у власти.

Это видно по результатам опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai, по заказу портала Delfi. Опрос был проведен 17-23 марта, его результаты показали изменение в оценке правительства.

В течение месяца количество жителей, которые положительно или скорее положительно оценивают деятельность правительства сократилось на 4,3% – с 45,1% до 40,8%.

Отрицательно или скорее отрицательно деятельность правительство оценивают на 6,7% жителей больше - 43,5% (в феврале) и 50,2% (в марте). Еще 11,4% в феврале не ответили на вопрос, в марте не ответили 9%.

Политолог университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис считает, что это связано с управлением пандемией, с недовольством, нетерпением, нарастающим в обществе.

"Естественно, что это недовольство направлено против тех, кто находится у власти, это Ингрида Шимоните, как глава правительства, и партия СО-ХДЛ, как основная группа правящих в парламенте", - сказал Белинис, предположив, что это не окончательное падение рейтинга.

"Если эта волна затянется, если с новыми случаями и процессом обуздания болезни будут медлить, если будет много ограничений, то терпение у людей лопнет. Больая часть людей займет негативную позицию только потому, что с болезнью еще не сладили", - сказал Белинис, заметив, что с теми же проблемами сталкиваются и правящие в других странах.

Рейтинг партий за месяц изменился в рамках допустимой погрешности - 3,1%.

Рейтинг СО-ХДЛ в марте составил 15,8%, в феврале – 17,8%, Литовского союза крестьян и зеленых - 14,2% в марте и 12,7% в феврале. Что касается партий либерального толка: Движение либералов – соответственно 8,6% и 9%, Партии свободы – 6,6% и 8,2%. Социал-демократов в марте поддержали 5,8%, в феврале 4,5% респондентов.

Партию труда в марте поддержали 5%, а в феврале – 4% участников опроса, Литовскую избирательную акцию поляков – 2,6% и 3,1%, "Свободу и справедливость" - соответственно 2% и 3%. В марте 6,6% планировали выбирать другую партию, 17,5% - не голосовали бы, 15,3% не ответили на вопрос.

"Даже если и были некоторые признаки медового месяца, думаю, он подходит к концу. И альтернатива не растет. Например, если взять отдельно либеральные партии, то перемен нет. "Крестьяне" держатся стабильно. В оппозиции нет никаких серьезных перемен. Социал-демократы в себе не приходят. Перед выборами их позиция была лучше, чем сейчас“, - сказал доцент Института международных отношений и политических наук Мажвидас Ястрамскис.

За последний месяц изменился и рейтинг премьер-министра Ингриды Шимоните. "В декабре рейтинг Шимоните был 36,6%, в марте - 26,9%. Я бы сказал, не было никакого перелома ни в рейтинге СО-ХДЛ, ни в рейтинге Шимоните за последний месяц. Но по сравнению с декабрем, видно, что медовый месяц закончился", - сказал Ястрамскис.

"Несколько первых месяц во всем винили бывшее правительство. Сейчас я вижу, что винить во всем начали новое правительство, во-первых, винят в том, что действуют карантинные ограничения", - сказал Ястрамскис.

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