Глава профсоюзов Литвы: работники сообщают, что их заставляют прививаться

Фракция "крестьян" предлагает узаконить оплачиваемый выходной для прививки. Якобы это поможет мотивировать работников. Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что выходной позволил бы работникам отдохнуть, ведь после прививки люди бывают менее трудоспособными. Между тем глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас скептически оценил это предложение. По его словам, больше людей прививалось бы, если бы прививали прямо на предприятии.

По словам Ругинене, часть привитых как минимум один день чувствует себя хуже.

"После вакцинации на следующий день работник хуже справляется со своими функциями. Мы не говорим о легкой работе, речь идет о производстве, где надо стоять у танка, физически работать с температурой 38 вряд ли получится", – сказала она в передаче "День на Delfi".

"Это предложение связано с тем, что дайте, дорогие работодатели, прийти в себя, хоть один день после прививки, чтобы человек пришел в себя", – прибавила она, заметив, что это на пользу самим работодателям.

"Во-первых, человеку трудно попасть к врачу, а если он к нему попадет, то возьмет не один выходной, а 2-3. Этого хочет работодатель? Другой момент – за первые два дня итак платят работодатели, так что дополнительных расходов не будет", – заметила она.

Арлаускас считает, что выходной после прививки не побудит людей прививаться.

"Я встречался с инициаторами. Я задал простой вопрос: ваша цель – блеснуть на политической арене или мотивировать людей?", – сказал он. По словам Арлаускаса, больше людей можно привить, если прививать на предприятии. Он перед передачей опросил работников 6-7 предприятий, это мнение подтвердили работники.

Ругинене сказала, что многие компании тестируют работников и прививают у себя. А в последнее время, по ее словам, работники жалуются, что их принуждают прививаться, запугивают, отстраняют от работы.

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