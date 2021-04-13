Клайпеда вводит свой порядок: обещаниям Минздрава Литвы больше не верим

Длинные очереди к центрам вакцинации, непонятный порядок, кто может прививаться, нехватка вакцин, невозможность использования вакцины, от которой отказываются приоритетные группы. Все это, по данным муниципалитета, вскоре должно измениться.

Одним не подходит та или иная вакцина, другие вообще не хотят прививаться, третьи хотят, но им не дают такую возможность. Клайпеда решила не только прививать приоритетные группы, поэтому разошлась и вакцина AstraZeneka.

"После того как мы объявили акцию для торговцев, сообщили, что желающие могут привиться AstraZeneka, поступило 416 заявок. Мы ведем переговоры с крупными компаниями, где были очаги COVID, люди согласились прививаться AstraZeneka, поэтому у нас ее практически не осталось", – сказала заведующая отдела здравоохранения Клайпедского муниципалитета Роже Перминене.

Она не скрывала, что муниципалитет решил больше не ждать.

"Центр управления режимом ЧП принял решение не ждать и не верить обещаниям Минздрава, будто появится централизованная система желающих прививаться. Мы решили купить программу и не ждать, как это сделали Каунас и Вильнюс. Министерство говорит, что программа будет через неделю-две, а так говорили полгода назад, но мы больше не верим", – сказала Перминене.

По ее словам, уже ищут возможность купить систему регистрации, которая была бы доступна для жителей. Программу планируют внедрить на следующей неделе. Жители Клайпеды, которые еще стоят в очередях - это временное явление, сказала Перминене.

"Продолжаются работы по открытию большого центра вакцинации. На сегодняшний день появилось много людей, которые предлагают помощь – предприниматели, политики, безвозмездно создали страницу vakcinacija Klaipėdoje на фейсбуке, где будут отвечать на вопросы жителей", – сказала специалист.

По ее словам, сложно сказать, какая вакцина поступит в поликлиники, поскольку не раз было так, что вечером говорили одно, а присылали другое или вообще отзывали поставку. Около 200 пенсионеров в живой очереди стоят на улице.

Колеги Перминене сказали, что нужен ясный план, чтобы не было очередей.

"Пенсионеры сейчас могут выбрать день вакцинации, поэтому людей много. И в Вильнюсе, и в Каунасе даже с учетом системы регистрации люди стоят в очередях. Мы не можем впустить всех внутрь", – заметила Перминене.

Представители Клайпеды ищут большое помещение для вакцинации, но, по их словам, некоторые владельцы просят слишком большую цену за аренду.

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