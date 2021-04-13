В Клайпеде желающие привиться стоят в живой очереди

Во вторник утром на проспекте Тайкос, 76 в Клайпеде образовалась большая очередь пожилых людей. Они получили возможность привиться от коронавируса вакцинами Pfizer и Moderna, прививать будут с 9 до 18 ч., люди стоят в живой очереди, пишет Vakarų ekspresas.

Некоторые пожилые люди принесли с собой складные стулья, другие опираются на трость, в очереди люди стоят около часа.

Сегодня пожилым людям дали возможность привиться вакцинами Pfizer и Moderna, раньше они могли прививаться вакциной Vaxzevria (AstraZeneca), однако прежде таких очередей у центра вакцинации не было.

По данным Департамента статистики, за минувшие сутки в Клайпеде от коронавируса привили 506 человек. Всего привиты 23 284 клайпедчанина. Клайпедский муниципалитет уже готовится к массовой вакцинации, которая, согласно планам, начнется 1 июня.

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