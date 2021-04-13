Литовская служба контроля за лекарствами скептически оценивает перенос второй дозы Pfizer

Литовская Государственная служба контроля за лекарствами (ГСКЛ) скептически оценивает возможность перенести на более поздние сроки вакцинацию второй дозой препарата BioNTech и Pfizer.

Как сообщила во вторник BNS представитель службы по связям с общественностью Айсте Таутвидене, такое использование вакцины было бы не надлежащим.

"В пандемию возможны различные решения по управлению. Однако такое использование вакцины шло бы вразрез с выдержкой их характеристиками препарата", – подчеркнула она в ответе BNS.

По словам А. Таутвидене, в описании характеристик препарата отмечается: "Вторую дозу рекомендуется вводить через 3 недели после введения первой дозы".

Во вторник премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что с целью вакцинации как можно большего количества людей хотя бы одной дозой, рассматривается возможность отложить ревакцинацию второй дозой Pfizer, сделав более длительным перерыв между дозами.

В данный момент вторая доза вакцины Pfizer и Biontech вводится через три недели после первой прививки.

Премьер отметила, что вопрос продления паузы между дозами вакцины следует обсудить с экспертами, однако в некоторых странах рассматривают возможность увеличения этой паузы до восьми недель.

Позде в Сейме премьер уточнила, что уже привитые первой дозой этой вакцины получат вторую так, как и было указано.

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