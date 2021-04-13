В Литве встал вопрос вакцинации: молодым нельзя, пожилые отказываются, вакцина не используется

С понедельника в Литве в очередной раз прививаться от COVID-19 пригласили только жителей старше 65 лет. Власти говорят, что по всем каналам информируют о важности вакцинации, но в Вильнюсском муниципалитете центр вакцинации 12 апреля закрылся в 14 ч. – не было желающих прививаться AstraZenecа.

"К сожалению, аншлага нет. Если прививают этой вакциной, часть людей отказывается, хочет другую. Сегодня у нас 2000 свободных мест, столько людей не зарегистрировались", – сказал в понедельник мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс.

Однако, по словам мэра, в понедельник было не только 3000 доз AstraZenecа, но и 8000 Pfizer. Вильнюс в понедельник намеревался начать вакцинацию людей с 55 лет, но отменил это решение после призыва правительства сосредоточиться на жителях старшего возраста.

"Мы думаем, что в ближайшие несколько недель еще будем прививать людей старше 65 лет. Если не удастся использовать вакцину для этих групп - есть списки приоритетных групп, можно будет других людей прививать", – пояснил специалист Минздрава Лукас Галкус.

Шимашюс сказал, что больше ждать нельзя: в основных вильнюсских больницах заняты почти все койки для больных COVID-19.

"Половину коек занимают люди младше 65 , которые пока не попадают в приоритетные списки. Я это оцениваю как аргумент, позволяющий мне предложить вакцинацию более молодых людей", - сказал мэр.

Каунасский центр вакцинации сообщил, что использовал все запасы вакцины, поэтому в понедельник не работал. Однако регистрационная система показала, что есть еще много доз Pfizer.

Журналисты говорили с жителями Каунаса, встреченными на улицах, интересовались, почему есть Pfizer (5000 доз), но никто не хочет прививаться. Одна женщина сказала, что сначала посоветуется с семейным врачом.

"Я не против Pfizer, но может это недоверие. Людям сложно ориентироваться в происходящем. Что поделаешь, такой уж у нас возраст", – сказала женщина журналистам ЛНК.

Другая сказала, что надо больше информации и положительного опыта. "Все не так плохо, почему люди думают, что не надо? Слишком много свободы", – заметила она.

Третья собеседница сказала, что власти сами вводят людей в заблуждение.

"К чему эти разговоры? Сами начинают говорить, что нехорошо, а потом люди и нервничают. Так нельзя, если не знаете, не говорите", - считает женщина.

Во вторник в Каунас придет еще 7000 доз Pfizer, вся эта партия пойдет пожилым людям.

"Знаете, мы слушаем указания министра, премьер-министра. Каунас уже привык, мы относимся к коронавирусу, как к военным действиям, каждый мужчина, каждая женщина должны слушать указания, выполнять их, не проявлять инициатив, иначе будет анархия", – сказал мэр города Висвальдас Матийошайтис.

Медленнее всего в Литве вакцинация продвигается в Шальчининкском районе, где первой дозой привиты меньше 8% из 30 000 жителей.

От COVID-19 в стране привиты 4000 должностных лиц, это треть всех служащих системы МВД.

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