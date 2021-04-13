Отправляющийся в Киев глава МИД: Литва не оставляет партнеров и друзей в беде

Отправляющийся в четверг в Украину министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что этим визитом хочет продемонстрировать солидарность в свете растущего напряжения с Россией.

"Мое послание совершенно ясное - Литва не оставляет в беде своих партнеров и друзей, его я и везу, это и демонстрация солидарности, поскольку мы видим ситуацию, какова она, и придерживаемся установки о том, что территориальная целостность Украины должна защищаться", – сказал во вторник журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.

По его словам, позиции государств НАТО по ситуации расходятся и в среду министры иностранных дел и обороны альянса попытаются согласовать общую позицию для реакции на увеличение количества российских военных на границе с Украиной.

"Пока у нас самое сильное высказывание США о том, что если Россия будет вести себя агрессивно, то будет ответ. У государств НАТО различное понимание того, что является эскалацией, деэскалацией, по этой причине завтра созывается удаленное совещание министров иностранных дел и министров обороны стран НАТО, во время которого будем искать формулировки, которые бы подошли всем государствам", – сказал Г. Ландсбергис.

Украина обвиняет Россию в том, что она концентрирует тысячи военных у восточной границы, а также в аннексированном Крыму.

На минувшей неделе Белый дом заявил, что сейчас российских военных на границе с Украиной дислоцировано больше, чем в какое-либо другое время с 2014 года, когда разразился конфликт с занятием Москвой Крымского полуострова.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью в воскресенье предупредил, что России грозят "последствия", если Москва будет вести себя "агрессивно" в отношении Украины.

Кремль не отрицает военные маневры, но заявил, что не приближается к войне с Украиной, также подчеркнув, что "не останется безразличным" к судьбе русскоязычных в регионе, раздираемом конфликтом.

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