Одни оказывают давление, другие высказывают поддержку Шимоните: кто-то должен показать наличие хребта

В рядах фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) ведутся активные дискуссии. Представители фракции признают, что мнение по некоторым вопросам расходится, однако они всесторонне поддерживают премьер-министра Ингриду Шимоните. По словам членов фракции, никто другой лучше не смог бы выполнять эту работу, да и бремя ответственности кто-то должен нести.

Член фракции СО-ХДЛ Антанас Матулас сказал Delfi, что по вопросу карантинных ограничений во фракции бытуют разные позиции, некоторые считают, что надо скорее открыть кафе на улице, другие считают, что нелогично держать закрытыми магазины в торговых центрах.

"Все равно наш уровень ответственности иной. Легко говорить Вериге, который вообще полгода-год должен бы молчать после того, сколько проблем после себя оставил, но как мы видим, он начал критиковать – это вопрос достоинства человека. Мы должны всех услышать – и общество, и предпринимателей, и промышленников, но мы ничем не отличаемся от других стран, если сравнивать", – заметил депутат, сказав, что понимает позицию премьера - в больницах снова растет число пациентов.

По словам Матуласа, премьер-министр взяла на себя ответственность за весь кабинет министров. "Поддержка во фракции есть. (…) О деталях можем спорить, но мог бы сейчас кто-то лучше принимать решения? – Думаю, нет", – акцентировал депутат.

В понедельник портал lrytas.lt объявил, что Шимоните на заседании фракции дала коллегам понять, что если придется объявлять еще один карантин, она может уйти с поста.

Правда, Матулас эту информацию не подтвердил. "Премьер-министр Литвы сказала что-то вроде того, что если будете давить, все откроется слишком рано, и начнется третья волна, будет много смертей, тогда ей придется брать ответственность на себя. Мы понимаем это не были угрозы, запугивания – конечно, мы, члены фракции, можем вести себя свободнее, может даже больше прислушаться к мнению жителей, просьбам ассоциаций, но кто-то должен в этой ситуации демонстрировать хребет", – заметил политик.

Однако у него были претензии к министру здравоохранения Арунасу Дулькиса. "Некоторые карантинные решения были приняты с опозданием – особенно по вопросу министра здравоохранения. Вот те же полицейские в списки: очевидно, что эта группа людей нам помогает в обуздании COVID-19. (…) Трудно понять как это не поняли и еще министр рассуждал на эту тему, хотелось бы, чтобы такого не было", – сказал Матулас.

Депутат Бронисловас Матялис повторил слова Матуласа, что члены фракции, оказывающие давление на премьера, просто находятся под влиянием общественного мнения и настроения.

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