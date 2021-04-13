Коронавирус в Литве: 1088 новых случаев, скончались 12 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1088 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 10 тыс. 211 молекулярных тестов (ПЦР) и 7171 антигенный тест на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 452,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 227 тыс. 889 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 207 тыс. 391 человек, декларированы 163 тыс. 490 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 12 тыс. 224 человека, декларированное число больных составляет 56 тыс. 125.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3713 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7524 смерти.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!