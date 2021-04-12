Сибирские сциллы цветут в марте-апреле. На пригорках кладбища "море" цветов колышется от дуновения ветра.
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На Бернардинском кладбище в столице Литвы расцвели сциллы (пролески). Каждую весну эти красивые луковичные цветы радуют глаз у оживляют это старое кладбище города.
Сибирские сциллы цветут в марте-апреле. На пригорках кладбища "море" цветов колышется от дуновения ветра.
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