Сибирские сциллы цветут в марте-апреле. На пригорках кладбища "море" цветов колышется от дуновения ветра.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!