На Бернардинском кладбище в столице Литвы - море синих цветов

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На Бернардинском кладбище в столице Литвы расцвели сциллы (пролески). Каждую весну эти красивые луковичные цветы радуют глаз у оживляют это старое кладбище города.

Сибирские сциллы цветут в марте-апреле. На пригорках кладбища "море" цветов колышется от дуновения ветра. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!