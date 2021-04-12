Продюсер Скайсгирис попался нетрезвым за рулем автомобиля

В минувшие выходные известный телепродюсер Роландас Скайсгирис попался нетрезвым за рулем автомобиля.

Об этом сообщил портал lrytas.lt.

Эту информацию Delfi подтвердил представитель Мариямпольского комиссариата полиции Ренатас Сяурусайтис.

По словам собеседника, продюсера остановили в субботу в Шакяйском районе. Полиция сообщила, что Скайсгирис был в состоянии легкой степени опьянения.

На место происшествия приехал близкий человек Скайсгириса и забрал его автомобиль.

"Начато расследование", – сказал Delfi представитель полиции.

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