Об этом сообщил портал lrytas.lt.
Эту информацию Delfi подтвердил представитель Мариямпольского комиссариата полиции Ренатас Сяурусайтис.
По словам собеседника, продюсера остановили в субботу в Шакяйском районе. Полиция сообщила, что Скайсгирис был в состоянии легкой степени опьянения.
На место происшествия приехал близкий человек Скайсгириса и забрал его автомобиль.
"Начато расследование", – сказал Delfi представитель полиции.
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