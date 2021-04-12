В столице Литвы, на проспекте Конституциёс прогремел взрыв

ru.DELFI.lt

12 апреля, в 14.26 ч., в Вильнюсе, охранник здания на проспекте Конституциёс, 7A, позвонил по номеру 112 и сообщил о том, что на первом этаже здания загорелась трансформаторная будка.

По предварительным данным, люди во время инцидента не пострадали. В здании находится ТЦ Europa. На месте происшествия работают пожарные-спасатели, вызваны работники компании ESO. Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что дым попал на многоэтажную стоянку и в помещение магазина. Пожарные эвакуируют людей. На месте происшествия работают команды пяти автоцистерн, автолестницы, а также полиция. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!