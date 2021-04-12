Парламент Литвы требует открыть торговые центры и рынки, сдержаннее только консерваторы

Некоторые магазины в этом году в Литве еще не открылись – в парламенте это решение критикуют как оппозиция, так и некоторые представители правящих – большинству непонятно, почему действуют такие разные требования в сфере торговли. Только представители консерваторов просят проявить терпение.

Магазины в торговых центрах и павильоны не работают с 16 декабря 2020 года.

Правительство Литвы все откладывает их открытие, объясняя это серьезным эпидемиологическим положением.

В парламенте как правящие, так и оппозиция оказывает давление на правительство с требованием установить одинаковые условия для всего бизнеса. Линию правительства поддерживают только консерваторы, просят проявить терпение.

На прошлой неделе представители торговых центров даже предлагали компромисс - работу 5 дней в неделю, без выходных и впускать небольшое число покупателей.

Представитель Движения либералов Андрюс Багдонас сказал, что с соблюдением всех требований безопасности ТЦ могли работать уже 1,5 месяца. Он считает, что правительство должно открыть этот сектор.

Его также возмущает тот факт, что в этом секторе выплачивают мизерные компенсации. "Ситуация сложная во всем мире, но если власти приняли решение ввести карантин из-за COVID-19 и ограничить деятельность бизнеса, то не должны медлить с компенсациями. И это должно касаться и аренды", - считает Багдонас.

Член фракции Партии свободы Витаутас Миталас сказал: "Вопрос простой, но ответ на него сложный. На самом деле нынешние показатели заражения COVID-19 высокие. 9...) Но если регламентировать количество покупателей и соблюдение других мер, думаю, магазины могут работать".

Он не считает, что надо ограничивать работу ТЦ в выходные, ведь не это причина очередей, причина - ограничение по площади.

Консерватор Миколас Маяускас считает, что надо довериться специалистам и экспертам, представителям Минздрава.

"Нужно проявить терпение. Ведь темпы вакцинации растут. Надо потерпеть еще неделю, может, две, и я надеюсь, послаблений будет больше. В данной ситуации конечно можно высказывать свое мнение, но кто-то должен брать ответственность на себя. Сегодня это делает правительство Ингриды Шимоните", – сказал депутат.

Социал-демкрат Гинтаутас Палуцкас считает действующие ограничения дискриминацией.

"Когда логики нет или нет аргументов или решения принимаются, руководствуясь избыточным страхом и быть может ответственностью, тогда все ломается и крушится. Ведь люди, которые не верят в логику и справедливость, не соблюдают решения. Это очень плохо", – сказал социал-демократ.

Он считает, что во всем секторе торговли условия должны быть одинаковыми.

"Сейчас мы видим, что правила действуют очень странно, одни магазины работают, другие делают вход через подсобные помещения. Это абсурд. Это никак не связано с обузданием пандемии. Ведь больше эффекта дает соблюдение правил безопасности, ношение масок и т.д.", – сказал депутат.

Он считает, что около магазинов не было бы очередей, если бы работали и торговые центры.

Ему не понятны и ограничения на рынках.

"Я никак не могу понять, почему у прилавка можно торговать, а в палатке - нет, из павильона - нет", – удивлялся Палуцкас.

Представитель "крестьян" Лукас Савицкас сказал, что в секторе торговли должны действовать единые требования.

"Все сложнее понять логику, почему одни могут работать, а другие - нет", – сказал депутат, ведь, по его словам, продовольственные магазины и в ТЦ могут работать.

По мнению Савицкаса, чем меньше мест работает, тем выше в работающих магазинах концентрация покупателей.

Депутат Смешанной группы Альгирдас Буткявичюс считает, что сейчас малый и крупный бизнес находятся в неравных условиях.

Он поддерживает предложение открыть торговые центры хотя бы на 5 дней в неделю. Сейчас, по его мнению, крупные сети получают больше прибыли за счет того, что закрыты маленькие магазины.

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