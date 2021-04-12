В Англии убита мать пятерых детей, собирают деньги на перевозку останков

В минувшее воскресенье британская полиция сообщила, что выяснила личность женщины, останки которой обнаружили в пруду одного из парков Восточной Англии. Это молодая гражданка Литвы, мать 5 детей. Нет сомнений в том, что женщина была убита, пишет Anglija.today.

В местечке Брэндон, тело женщины было обнаружено в минувшую пятницу утром.

По предварительным данным, женщина была убита, обстоятельства смерти выясняет полиция.

В воскресенье вечером полиция подтвердила, что покойная - 35-летняя Эгле Венгалене, которая жила в этом местечке.

В пятницу после обеда был задержан 46-летний мужчина, которому предъявлены подозрения. Он был знаком с покойной.

Личность подозреваемого пока не раскрывается. Суд разрешил взять его под страже на длительный срок.

Полиция ищет свидетелей, которые могли видеть женщину в последние дни ее жизни.

Без матери остались 5 детей.

Литовская община в Англии организует сбор помощи для семьи покойной – деньги собирают на перевозку тела в Литву и на похороны.

Если вы хотите оказать финансовую помощь, можете перевести деньги на счета:

LT307044000615614523 Žilvinas Spundzevičius

Счет Pay Pal: JR8T2RALG25VQ aukse.spundzeviciene@gmail.com

Спи спокойно, Эглуте

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