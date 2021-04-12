В местечке Брэндон, тело женщины было обнаружено в минувшую пятницу утром.
По предварительным данным, женщина была убита, обстоятельства смерти выясняет полиция.
В воскресенье вечером полиция подтвердила, что покойная - 35-летняя Эгле Венгалене, которая жила в этом местечке.
В пятницу после обеда был задержан 46-летний мужчина, которому предъявлены подозрения. Он был знаком с покойной.
Личность подозреваемого пока не раскрывается. Суд разрешил взять его под страже на длительный срок.
Полиция ищет свидетелей, которые могли видеть женщину в последние дни ее жизни.
Без матери остались 5 детей.
Литовская община в Англии организует сбор помощи для семьи покойной – деньги собирают на перевозку тела в Литву и на похороны.
Если вы хотите оказать финансовую помощь, можете перевести деньги на счета:
LT307044000615614523 Žilvinas Spundzevičius
Счет Pay Pal: JR8T2RALG25VQ aukse.spundzeviciene@gmail.com
Спи спокойно, Эглуте
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