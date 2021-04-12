МВД: от COVID-19 в Литве привили более 4,3 тыс должностных лиц

От вируса COVID-19 привиты первой дозой более 4,3 тыс. должностных лиц или 29% всех служащих в системе МВД Литвы, сообщило Министерство внутренних дел в понедельник.

"Я не раз заявляла, что вакцинация должностных лиц – наш приоритет. Я рада, что вакцинация набирает темпы, должностные лица получают первые прививки. На этой неделе вакцинация продолжится", – отметила в пресс-релизе глава МВД Агне Билотайте.

По данным на понедельник, в данный момент привиты 2,5 тыс. полицейских, а также 902 пожарника, 40 курсантов Школы пожарников-спасателей, 72 сотрудника Службы общественной безопасности, более 1 тыс. сотрудников и работников Службы охраны госграницы Литвы, 43 сотрудника Службы расследования финансовых преступлений.

В подчиненных МВД ведомствах служат более 15 тыс. уставных должностных лиц, в данный момент первой дозой вакцины привиты 29%.

Должностных лиц прививают в самоуправлениях с учетом приоритетных списков.

С минувшего четверга вступил в силу порядок, утвержденный министром здравоохранения, который позволяет прививать крупные организованные группы. Руководство уставных служб в регионах может обращаться в местные центры вакцинации, чтобы согласовать дальнейшую организацию вакцинации для сформированных групп.

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