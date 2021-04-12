Правительство Литвы ввело послабления для тех, кто едет на прививку

Правительство Литвы в понедельник обсудило небольшие послабления карантинных правил. Разрешено ехать в одном автомобиле группе людей, если они едут на прививку и назад.

Минздрав Литвы пояснил эту поправку тем, что многим людям, особенно пожилым, сложно приехать к месту вакцинации от COVID–19.

Поэтому предлагалось дополнить документ пунктом, позволяющим в одном автомобиле находиться группе людей, если все они едут на прививку от COVID–19 или после вакцинации.

До сих пор в Литве действует следующий запрет - в машине могут ехать два человека или члены одного домашнего хозяйства, исключения касались только городского и пригородного транспорта и поездок на работу или с работы.

Заседание состоялось в 11 ч. утра.

Delfi напоминает, что карантин в Литве действует до конца апреля.

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