Минздрав Литвы пояснил эту поправку тем, что многим людям, особенно пожилым, сложно приехать к месту вакцинации от COVID–19.
Поэтому предлагалось дополнить документ пунктом, позволяющим в одном автомобиле находиться группе людей, если все они едут на прививку от COVID–19 или после вакцинации.
До сих пор в Литве действует следующий запрет - в машине могут ехать два человека или члены одного домашнего хозяйства, исключения касались только городского и пригородного транспорта и поездок на работу или с работы.
Заседание состоялось в 11 ч. утра.
Delfi напоминает, что карантин в Литве действует до конца апреля.
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