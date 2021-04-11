В "окне жизни" в Каунасе оставлен младенец

В воскресенье полиция сообщила об оставленном ребенке в Каунасе.

По данным полиции, 4 апреля, около 13.00. было получено сообщение о том, что в "окне жизни" оставлен младенец.

По предварительным данным, новорожденный, найденный в "окне жизни" роддома П. Мажилиса, мужского пола.

Принесшему малыша человеку гарантирована анонимность, рядом с "окном" видеокамеры не установлены. После закрытия окошка раздается специальный сигнал, и медики сразу же осматривают малыша.

Мать или отец, оставившие ребенка в "окне жизни", не разыскиваются, их не наказывают, потому что они оставили ребенка в безопасной среде, не подвергая опасности его жизнь. Такие "окна жизни" устанавливаются и в других медицинских учреждениях страны, учитывая случаи, когда младенцы иногда оставляются в небезопасной среде.

За малышами присматривает персонал учреждения до тех пор, пока Государственная служба по защите и усыновлению детей не найдет опекунов.

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