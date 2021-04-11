Как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу после прививки: прогнозы обнадеживают

Йен Хейдон в прошлом году помог протестировать вакцину Moderna против коронавируса. Сейчас он помогает тестировать несколько улучшенную версию вакцины, предназначенную для борьбы с новым и более заразным штаммом вируса.

"Год назад я попробовал вакцину Moderna, чтобы убедиться, что она безопасна. (Как позже выяснилось, это действительно безопасно!) Теперь, отмечая годовщину со дня введения вакцины #COVID, я рад сообщить, что я только что получил третью дозу. Этот дополнительный эксперимент покажет (1), вырабатывают ли вакцины против штаммов вируса иммунитет и (2) безопасны ли они", - написал Й. Хейдон, специалист по коммуникациям Вашингтонского университета.

"Неясно, понадобятся ли вообще эти новые и улучшенные версии вакцины. Однако она разрабатывается и тестируется, поэтому, если такая вакцина потребуется, ее можно будет использовать немедленно", - сказал Й. Хейдон в разговоре с CNN.

Врачи обеспокоены тем, что коронавирус в конечном итоге может быть приравнен к гриппу, а это означает, что новая вакцина будет требоваться каждый год как потому, что распространяющиеся штаммы быстро мутируют, так и потому, что иммунитет, создаваемый вакциной, быстро исчезает.

Хотя предварительные данные показывают, что иммунитет, приобретенный после вакцинации от коронавируса, обеспечивает долгосрочную защиту, производители вакцин начали производить и тестировать версии своих вакцин, которые должны защищать от различных штаммов вируса. Среди штаммов - версия B.1.351, впервые обнаруженная в ЮАР. Он характеризуется мутацией, которая, как показали лабораторные исследования, позволяет до некоторой степени избежать иммунного ответа человека.

Недавнее исследование, проведенное производителем вакцины Pfizer, показывает, что население Южной Африки, вакцинированное против коронавируса после того, как преобладающим штаммом вируса в стране стал B.1.351, оставалось надежно защищенным от инфекции. Исследование подтверждает лабораторные эксперименты, которые показали, что вакцина вызывает такой сильный и широкий иммунный ответ, что обеспечивает дополнительную защиту от воздействия любого мутировавшего вируса.

"Вакцина хорошо адаптирована для обеспечения хорошей защиты", - объясняет Скотт Хенсли, иммунолог и эксперт по вакцинам из Университета Пенсильвании.

Однако производители вакцин не собираются рисковать. В исследовании, в котором участвует Й. Хейдон, тестируется не только третья доза вакцины Moderna, которая была усовершенствована специально для защиты от штамма B.1.351 - именно этот вариант вакцины использовался для вакцинации специалиста по коммуникациям. Также тестируется эффект третьей дозы первичной вакцины, вводимой добровольцам, чтобы увидеть, является ли усиленный иммунный ответ безопасным и полезным в целом.

Отчет об исследовании, представленный Pfizer в прошлом месяце, показал, что у людей, получивших обе дозы вакцины, сохранялся сильный иммунитет в течение как минимум шести месяцев. Специалисты стараются подчеркнуть, что это не означает, что иммунитет пропадает через полгода. Это означает, что это период времени, в течение которого добровольцы в исследованиях находятся под наблюдением для оценки их иммунного ответа. По мнению С. Хенсли, иммунитет должен сохраняться намного дольше.

"Я не удивлюсь, если через год выяснится, что эти вакцины по-прежнему обеспечивают сильный иммунный ответ. И не удивлюсь, если окажется, что это вакцина, которой достаточно привиться однократно", - сказал С. Хенсли CNN.

Это будет означать, что вакцины против коронавируса больше похожи на вакцины против кори, чем против гриппа. Вакцина против кори защищает от инфекции 96 процентов людей на всю жизнь.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

По заявлению компании, защита от двух доз вакцины Pfizer остается выше 91 процента даже через шесть месяцев. Подробности были опубликованы Pfizer в отчете, а не в официальной научной статье, и данные охватывают всего несколько тысяч человек. Однако, если такая защита действительно сохраняется, это говорит о том, что вакцины Pfizer и Moderna вызывают длительный иммунный ответ, в чем не сомневаются эксперты.

С. Хенсли говорит, что технология, лежащая в основе обеих вакцин, - введение генетического материала (информационной РНК или мРНК) в клетки человека - чрезвычайно эффективна.

"Антительный ответ, вызываемый этими мРНК-вакцинами, невероятно силен. Как мы знаем из экспериментов на животных, ранее проведенных с другими мРНК-вакцинами, этот ответ антител невероятно продолжительный. Со временем он не подавляется", - говорит С. Хенсли, чья лаборатория уже много лет исследует экспериментальные вакцины с мРНК.

Хотя вакцины против коронавируса, конечно, новые - вирус присутствует в нашей только с конца 2019 года - технология мРНК изучается в течение многих лет и используется для создания вакцин против вирусов гриппа, Эбола и Зика.

Некоторые исследования показывают, что вакцина против коронавируса имеет долгосрочное действие.

Однако нельзя вести себя так, словно ты полностью защищен. В результате Й. Хейдон везде носит маску и избегает большинства поездок.

"Мы живем в мире, где большинство людей еще не вакцинированы. То, что вам сделали прививку, мало что меняет", - подчеркивает Й. Хейдон.

"Мы по-прежнему должны принимать те же меры предосторожности, что и непривитые люди. Хотя риск госпитализации значительно ниже, наибольшее беспокойство вызывает распространение вируса. Сбор данных только недавно начал показывать, что вакцинированные люди также гораздо реже распространяют вирус. Так что это новое открытие и очень хороший знак", - добавил Й. Хейдон.

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