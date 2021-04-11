Верига назвал главное карантинное ограничение, которое следует оставить: от большинства предлагает отказаться

В передаче "Разговор" бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига дал оценку новым решениям о карантине. Одно из последних решений было принято в понедельник - были сняты ограничения на передвижение между муниципалитетами, а список муниципалитетов, где ограничения были бы более мягкими, был расширен. В передаче бывший министр назвал, какие запреты, по его мнению, следует оставить, а какие можно отменить, потому что они не приносят никакой пользы.

"Хорошо, по крайней мере, то, что основных ограничений на передвижение между муниципалитетами больше нет. Их, конечно, могло не быть давно, за исключением, возможно, самой Пасхи. Но в любом случае, судя по тому, что я вижу, еще не было времени смягчить (ограничения, - Ред.) достаточно, чтобы люди могли вдохнуть, оправиться от карантина, и теперь количество заболевших снова растет. Конечно, существуют разные интерпретации того, почему это произошло, но самое простое объяснение состоит в том, что общественность просто перестала следовать большинству действующих ограничений, и это уже очевидно по количеству случаев заболевания.

Мы, как страна, опоздали. Эти вопросы нужно было решать раньше - и с магазинами, и с мероприятиями. Безусловно, есть некоторые вещи, которые можно делать безопасно, и сейчас возникают новые проблемы: вакцинация, так называемый паспорт иммунитета, который нужно сделать в ближайшее время, а мы все еще пытаемся решить устаревшие вопросы. Что касается ограничения передвижения, то какой в нем смысл, если люди найдут способы обойти его", - говорит А. Верига.

Верига: чем дальше, тем меньше люди будут слушаться

Отвечая на вопрос, могло ли правительство принять другие меры в связи с ухудшением показателей, бывший министр заверил, что люди больше не придерживаются карантина де-факто и будет очень сложно найти хороший рецепт того, что делать дальше.

"Как я уже сказал, для того, чтобы общество слушалось, его не нужно деморализовать. Оно должно быть вовлечено в процесс. Что делалось сейчас - оно было закрыто под максимальным давлением, были некоторые нелогичности. Сейчас общественность де-факто больше не придерживается многого, и независимо от того, что делает правительство, часть общественности чувствует усталость от пандемии, это можно назвать другими терминами, о которых говорили несколько месяцев назад.

Этого не услышали, обществу не дали передышки, и теперь оно не соблюдает [ограничения]. Люди нашли способы обойти карантин, потому что они больше не верят, не видят четкой перспективы, что что-то закончится, хотя сейчас эта перспектива кажется "размыто". Мы уже слышали о ТЦ, а теперь снова все отменили. Я думаю, что чем дальше, тем меньше людей будут слушать. Найти хороший рецепт будет очень сложно, и вы, наверное, согласитесь, что мы не можем без конца держать карантин, какой бы плохой ни была ситуация", - уверяет собеседник.

Какие запреты нужно снять, а что оставить?

А. Верига назвал наиболее эффективные запреты и ограничения на данный момент, а также то, от чего следует отказаться.

"Запрет на крупные мероприятия или мероприятия в целом, когда люди собираются бесконтрольно, должен оставаться в силе, за исключением культурных мероприятий, где можно поддерживать порядок. В театре, например, люди могут быть в масках, соблюдать определенные требования, но явно труднее контролировать людей там, где нет сидячих мест, поэтому следует поддерживать контроль там, где собрания людей могут иметь катастрофические последствия. Все остальные запреты, даже общение не более двух домохозяйств, - как мы можем их реализовать и обеспечить соблюдение?

Я понимаю, что если ночью через окна играет музыка, то может приехать полиция, но в остальном такой запрет малоэффективен, не функционирует, даже если речь идет о торговых центрах. Мы видим, что никакого решения об открытии не принято, вопрос в том, что будет дальше - не собираются ли люди где-нибудь в местах поменьше", - считает А. Верига.

"Главное, что я бы оставил, если бы принимал решение, - это только те собрания людей, которыми невозможно управлять. Где билеты не продаются, где организаторы не могут рассадить участников", - добавляет бывший министр.

Будет ли полезен паспорт иммунитета?

В настоящее время звучат призывы к скорейшей реализации идеи паспорта иммунитета. По словам бывшего министра, это нужно сделать гораздо быстрее.

"Может быть область, это область, где у Литвы будет возможность проявить лидерство. Я скажу, почему мы призываем Комитет здравоохранения не ждать, пока Европа согласится и решит, потому что в Европе не очень просто принимать такие решения, и пример очень банален, что та же Германия, которая является федеративным государством и на каждой земле своя система электронного здравоохранения, а в Литве у нас одна централизованная система. Если человек был вакцинирован, прошел тестирование на коронавирус или болел, то эти данные уже есть в системе e.sveikata.

Нам практически нечего здесь создавать. Может потребоваться только создать более удобный инструмент. Также много говорят о создании QR-кода, который можно сканировать с помощью мобильного телефона, чтобы проверить, был ли [человек] вакцинирован или нет. Уже и сейчас, открыв доступ к электронной системе, мы можем показать эти данные", - говорит А. Верига.

По его словам, нужно стараться двигаться вперед даже маленькими шагами. "Мне кажется, что запугивание по поводу данных - это излишне. Я бы посоветовал не ждать сложных технических процессов и приступить к работе. Мы бываем упрямыми - все или ничего, может, давайте запустим ту же систему e.sveikata, где эти данные видны, и пусть люди, например, ходят в театр, тогда мы увидим, как работает такая система. Это также будет стимулом для людей проходить вакцинацию", - говорит А. Верига.

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