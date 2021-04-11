Воскресенье порадует весенним теплом: местами воздух прогреется до 18 градусов

Нам не хватает тепла, зелени, но преобладающие погодные процессы замедляют приход весны. Средняя температура в первую декаду апреля на 1-2 градуса ниже среднего показателя.

В Литву в течение дня постепенно будет проникать гораздо более теплый воздух. Температура поднимется до 15-18 градусов, накроет южные районы, а в северных районах воздух прогреется до 10-12 градусов. Значительных осадков не ожидается.

В понедельник по-прежнему будет теплая погода, однако усилится ветер. Ожидается, что температура воздуха поднимется от 4 до 8 градусов ночью и от 13 до 17 градусов днем. Тепло надолго не останется.

Во вторник погода станет прохладнее, пойдут сильные дожди, а температура в западной части страны днем ​​будет всего 6-7 градусов тепла.

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