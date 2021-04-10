Депутат воспитывает ребенка с двумя женщинами: дети с детства должны знать, что люди бывают разные

Депутат Томас-Витаутас Раскявичюс перед выборами прославился провоцирующим имиджем, он явился на дебаты в женской одежде, назвал себя профессиональным геем и рассказал, что воспитывает сына с двумя гомсексуальными женщинами. Сейчас он занимает пост председателя парламентского комитета по правам человека. Депутат сказал, что необычная одежда - была продуманной частью предвыборной кампании, а после выборов в его деятельности есть несколько приоритетов: воспитывать знакомство с тем, что люди разные, с детских лет, сообщает Žinių radijas.

Раскявичюс сказал, что экстравагантным нарядом перед выборами хотел обратить внимание общества на проблемы ЛГБТ: "У людей сформировалось немало стереотипов о представителях ЛГБТ, гомосексуальных мужчинах. Мы хотели взять стереотип, который есть в голове у людей, и воплотить его в реальность, показать, что это шутка, такого не бывает".

Сейчас он выдвинул несколько приоритетов, в их числе – образование и воспитание: "Когда речь идет о правах человека – всегда надо говорить об образовании, о молодом поколении. Хватит обещать, надо работать, чтобы в программе появилась принципиальная установка - разнообразие в обществе - это наше богатство, а не недостаток".

По словам Раскявичюса, когда идет речь о правах разных групп общества, родители поднимают вопрос, как все это представить детям: "Проблема не в том, что дети задают вопросы. Они спрашивают много и о разном. Проблема в том, что родители не в состоянии объяснить. Я предлагаю интересоваться, обсуждать разные вопросы о передавать информацию детям".

"Мой сын растет в семье из двух женщин. Они хотели воспитывать ребенка и предложили мне поучаствовать. Я принял это предложение потому, что женщинам не нужен был только донор, они искали отца ребенку, я активно участвую в жизни сына, присматриваю за ним, воспитываю", – рассказал политик.

Он заметил, что в обществе немного примеров функционирования таких семейra: "В жизни нашего ребенка есть не только три родителя, но и дедушки и бабушки, другие родственники. Всем в данной ситуации надо найти себя, но пока все складывается очень хорошо", – сказал депутат, сыну которого 1,5 года.

В Литве, по словам политика, институт партнерства нужен, чтобы однополые пары могли регулировать свою совместную жизнь и права с обязанностями.

Кроме того, партнерство актуально не только однополым парам: "И гетеросексуальные пары по разным причинам иногда живут вместе, не вступая в брак. Например, каждый четвертый ребенок в Литве рождается вне брака".

По словам Раскявичюса, для таких пар, закон о партнерстве мог бы стать дополнительным юридическим инструментом.

Он заметил, что пока в Литве невозможно говорить об однополом браке, поскольку для этого надо менять 94 ст. Конституции, а для этого надо, чтобы за поправку проголосовали 94 депутата парламента.

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