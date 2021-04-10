Ночью в Вильнюсе состоялась большая вечеринка с участием 89 человек

В ночь на субботу в Вильнюсе состоялась большая вечеринка, полиция насчитала 89 участников, большая их часть – студенты, которые учатся по программе ERASMUS.

По словам столичной полиции, после полуночи поступило сообщение о том что в здании на ул. Карейвю проходит вечеринка, громко играет музыка, люди не соблюдают правила карантина.

Полицейские обнаружили в зале большое количество людей - в общей сложности их было 89 человек, в основном – студенты, приехавшие в Литву по программе обмена ERASMUS.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что большая часть участников вечеринки – иностранцы. Полиция выявила организатора вечеринки и владельца помещения.

По словам Самороковской, часть участников вечеринки успела убежать, увидев полицию.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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